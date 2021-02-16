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بالصور.. عاصفة رملية تضرب مدينة شرم الشيخ

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بالصور.. عاصفة رملية تضرب مدينة شرم الشيخ بالصور.. عاصفة رملية تضرب مدينة شرم الشيخ

مصراوي Masrawy

04:19 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

ضربت مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، موجة من الطقس السيئ مصحوبة برياح شديدة محملة بالرمال، وانخفاض شديد في درجة الحرارة.

وأكد اللواء محمود السولية، رئيس المدينة، أنه جرى إعلان حالة الطوارئ ، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لتساقط الأمطار، وجرى نشر المعدات الثقيلة على الطرق الرئيسية لرفع تراكمات الرمال.

وأهاب رئيس المدينة، بقائدي السيارات على الطريق الدولي والطرق الرئيسية بالمدينة، بضرورة توخي الحذر خلال القيادة.

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