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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

سادت حالة من الغضب بين أهالي مدينة كفر شكر، بمحافظة القليوبية، بعد واقعة إقدام زوجين من أبناء منطقة قصر الثقافة، على عرض ابنتهما الرضيعة للبيع مقابل 50 ألف جنيه.

انتقل "مصراوي" إلى منطقة قصر الثقافة، بكفر شكر، حيث منزل المتهمين، وأكد الجيران أن هذا التصرف خارج عن إرادة الزوجين، بسبب ظروفهم الصعبة، بجانب معاناة الأم من مرض نفسي، حاولت بسببه الانتحار منذ فترة..على حد قولهم.

"نعيش في صدمة بسبب ما حدث".. هكذا بدأ "الحاج سيد"، جار المتهمين حديثه لـ"مصراوي"، مؤكدًا أن المتهمين في حالهم، ويعمل الزوج "كهربائي" باليومية، والزوجة ربة منزل، ومتزوجين منذ عامين ونصف، ولديهم طفل يبلغ من العمر عام وبضعة أشهر، والطفلة بطلة الواقعة تبلغ قرابة 6 أشهر.

وطالب "الحاج سيد"، الجهات المسؤولة بمراعاة الظروف الصعبة التي دفعت الزوجين لارتكاب الواقعة.

وأضاف "حسام"، عامل مسجد وجار المتهمين، أن أشقاء المتهم لا دخل لهم أو صلة بالموضوع، وأنهم علموا بالواقعة من وسائل الإعلام بعد ما أبلغوا الشرطة باختفاء المتهمين منذ يومين دون أن يعلموا عنهم شيئا.

وأوضح "حسام"، أن المتهم "عبدالعزيز" عاش حياة صعبة هو وزوجته بسبب عمله غير المنتظم، وتراكم الديون عليه وعدم قدرته على تسديدها، في ظل حصوله على قروض بمبالغ مالية كبيرة، فيما عاشت زوجته ظروف نفسية سيئة دفعتها لمحاولة الانتحار، وجرى إنقاذها.