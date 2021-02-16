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عذبتهم الأم والجدة.. أول قرار من محافظ كفر الشيخ في واقعة الأطفال الأربعة

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عذبتهم الأم والجدة.. أول قرار من محافظ كفر الشيخ في واقعة الأطفال الأربعة عذبتهم الأم والجدة.. أول قرار من محافظ كفر الشيخ في واقعة الأطفال الأربعة

مصراوي Masrawy

03:40 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

كفر الشيخ- إسلام عمار:
قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، نقل 4 أطفال تترواح أعمارهم ما بين "5 و13" عامًا، إلى دار الرعاية بقرية البكاتوش، التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ، بسبب تعرضهم لسوء المعاملة من ذويهم.
وكانت محافظة كفر الشيخ، تلقت تقريرًا من الآء خفاجي، مدير إدارة حماية الطفل بالديوان العام حول البلاغ رقم 22161، الخاص بسوء معاملة 4 أطفال وتعرضهم لأشكال متنوعة من العنف، على يد الأم والجدة.
وكلف المحافظ السكرتير العام، بمتابعة الأطفال، وتسهيل الإجراءات الخاصة بنقلهم، فيما جرى تقديم تقرير فني من مدير إدارة حماية الطفل بديوان عام المحافظة، إلى مدير نيابة البرلس.

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