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إعادة فتح موانئ السويس بعد تحسن الأحوال الجوية

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إعادة فتح موانئ السويس بعد تحسن الأحوال الجوية إعادة فتح موانئ السويس بعد تحسن الأحوال الجوية

مصراوي Masrawy

03:33 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

السويس- حسام الدين أحمد:

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح موانئ السويس بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار سرعة الرياح.

وأوضح مصدر ملاحي في تصريحات صحفية، أن مينائي بورتوفيق والزيتيات شهدا استئناف الأنشطة الملاحية ودخول السفن التجارية على الأرصفة.

ووجه اللواء بحري أشرف عبدالمنعم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، مديري الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة الجومائية، حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

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