جنازة واحدة.. أم تلفظ أنفاسها الأخيرة حزنًا على وفاة ابنها ببني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف- حمدي سليمان:

لفظت ربة منزل بمحافظة بني سويف، أنفاسها الأخيرة، اليوم الثلاثاء، حزنًا على وفاة ابنها، لتخرج جنازتهما سويًا إلى مقابر العائلة بقرية الشيخ علي بهلول.

وكانت والدة الشاب أحمد عبدالسلام 35 عامًا "محام" مقيم قرية الشيخ علي بهلول بمركز بني سويف، قد حاولت إيقاظه صباحًا كالعادة، إلا أنها فوجئت به دون حراك، وباستدعاء الطبيب أكد أن الابن قد فارق الحياة، لتفقد الأم وعيها، وباستدعاء الطبيب أكد أنها فارقت الحياة.

وشيع أهل القرية جثمان «المحامي ووالدته» في جنازة واحدة، شارك فيه أهالي القرية والقرى المجاورة، وعدد من زملاء الراحل من محامي المحافظة، وسط حالة من الحزن.

ونعت نقابة المحامين الفرعية ببني سويف الشاب الراحل ووالدته، وقالت: نسأل المولى- عز وجل- أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهم الأسرة وأهالي القرية الصبر والسلوان".