علق رقبته في النجفة.. انتحار شاب داخل شقته في الإسكندرية

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الإسكندرية- محمد عامر:

أقدم شاب على الانتحار، بشنق نفسه داخل الشقة سكنه في منطقة العصافرة شرق الإسكندرية، وأكدت التحريات الأولية أن المتوفى يعاني من مرض نفسي.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا بورود إشارة إلى شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل الشقة سكنه بمنطقة العصافرة.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنتزه ثان إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص العثور على جثة "ك.أ.م"، 28 عامًا، حاصل على بكالوريوس وبدون عمل، مسجاة على سرير غرفة النوم.

بمناظرة الجثة تبين وجود آثار خدوش وجروح بالرقبة، ولا يوجد بالجثة أي إصابات ظاهرة.

وبسؤال والدته، ربة منزل، قررت أن ابنها يعاني حالة نفسية سيئة منذ 7 أشهر، وسبق تردده على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية وحجزه بها لتلقي العلاج.

وأضافت الأم أنها خرجت صحبة ابنها الآخر لشراء بعض الاحتياجات، وفوجئت عند عودتها بابنها معلق في مشنقة أعدها بجنش النجفة بسقف الصالة.

وأشارت والدة المتوفي أنها أنزلت المتوفي بمعاونة الجيران، وفشلت محاولات إنقاذه ولفظ أنفاسه الأخيرة.

فيما قدمت الأم التذاكر الطبية والأوراق التي تثبت تردد المتوفي على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة ثان المنتزه، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأمر المستشار أشرف المغربي، المحامى العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، بتشريح جثة المتوفي لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنها عقب ذلك، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.