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سقوط أمطار خفيفة مصحوبة برياح في بني سويف

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سقوط أمطار خفيفة مصحوبة برياح في بني سويف سقوط أمطار خفيفة مصحوبة برياح في بني سويف

مصراوي Masrawy

02:49 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

بني سويف- حمدي سليمان:
شهدت محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، هبوب رياح مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة على بعض المراكز، ما تسبب في انخفاض الرؤية على الطرق الزراعية والصحراوية.
ووجه الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تداعيات تنجم عن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
وشدد المحافظ على متابعة تطبيق كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه.

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