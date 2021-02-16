أمطار خفيفة على دمياط وتراجع حركة الصيد في عزبة بحيرة المنزلة- صور

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

شهدت مناطق عدة في دمياط ورأس البر، سقوط أمطار خفيفة، اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع هبوب رياح سريعة على عدد من المدن.

وتأثرت حركة الملاحة في بوغاز شطا وعزبة البرج وبحيرة المنزلة، وتراجع خروج مراكب الصيد، منذ ساعات الصباح الأولى، بسبب شدة الرياح، بينما انتظم العمل داخل هيئة ميناء دمياط.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وضع خطة تتضمن كافة الاستعدادات الخاصة بمجابهة موجات الطقس السيئ، وسقوط الأمطار.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أنه جرى التأكد من وحدات رفع وشفط المياه، التابعة للوحدات المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والطاقة الاستيعابية لمحطات الرفع والمعالجة.