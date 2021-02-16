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تطعيم الفرق الطبية بالجرعة الثانية من لقاح كورونا في الشرقية

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تطعيم الفرق الطبية بالجرعة الثانية من لقاح كورونا في الشرقية تطعيم الفرق الطبية بالجرعة الثانية من لقاح كورونا في الشرقية

مصراوي Masrawy

02:46 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

بدأت الفرق الطبية للتطعيمات بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تطعيم الفرق الطبية ممن سبق تلقيهم الجرعة الأولى للقاح المُستجد، بالجرعة الثانية من اللقاح.

ويجري استهداف 118 فردًا مضى على تلقيهم الجرعة الأولى من اللقاح 21 يومًا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه جرى تطعيم 186 فردًا من الكوادر الطبية بجامعة الزقازيق، وأن إجمالي الفرق الطبية التي جرى تطعيمها بلقاح كورونا بمستشفيات "فاقوس النموذجي – حميات فاقوس – حميات الزقازيق – صدر الزقازيق" بلغ 557 فردًا من كتائب الجيش الأبيض.

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