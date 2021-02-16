بالصور.. تراكم مياه الأمطار بشوارع محرم بك في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

تسببت الأمطار الغزيرة، اليوم الثلاثاء، في تراكم المياه بشارع منشا أمام مستشفى حساب بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، دون تأثير على حركة المرور.

ودفعت شركة الصرف الصحي بسيارات وبدالات وفرق طوارئ للمنطقة المشار إليها، لشفط تراكمات مياه الأمطار وتسيير حركة المرور.

كانت موجة من الطقس السيئ ضربت سواحل الإسكندرية، اليوم، يصاحبها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.