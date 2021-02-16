تخلص منه مجهولون.. مقتل سائق بطلق ناري بطريق "السويس- القاهرة"

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مصراوي Masrawy

السويس- حسام الدين أحمد:

لقي سائق في السويس مصرعه، متأثرًا بإصابته بطلق ناري، خلال سيره على طريق "السويس- القاهرة"، وجرى نقل الجثة للمشرحة.

كان اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بإصابة سائق بطلق ناري ووفاته عقب وصوله مستشفى خاص بطريق "القاهرة– الإسماعيلية".

وأفادت التحريات أن المجني عليه "محمود. س.م" 43 عامًا، أصيب بطلق ناري بالكتف إذ أطلق عليه مجهولين النار أثناء مروره بمنطقة الرست بطريق "السويس– القاهرة"، ونقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى خاص بطريق بناء على رغبته إلا أنه توفي عقب وصوله.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أسرة المجني عليه لسؤالهم، وفحص الهاتف المحمول وبيان المكالمات التي جرت قبل الحادث، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة.