بتكلفة مليار جنيه.. 9 معلومات عن مستشفى إسنا التخصصي الذي افتتحه الرئيس

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مصراوي Masrawy

الأقصر- محمد محروس:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عددًا من المستشفيات عبر الفيديو كونفرانس بمحافظات الجمهورية، من بينها مستشفى إسنا التخصصي الجديد بمحافظة الأقصر.

وينشر "مصراوي 9 معلومات عن المستشفى الجديد:

1- يخدم 450 ألف مواطن، وجرى إنشاؤه وفقًا للمعايير العالمية والأكواد الدولية.

2- بلغت التكلفة الإجمالية للإنشاء ١.٠٣٣ مليار جنيه.

3- يتكون من مبنى أرضي و6 أدوار متكررة.

4- يضم 155 سرير إقامة، و15 عيادة خارجية، و5 معامل، وقسم للأشعة، وصيدلية.

5- به 4 غرف عمليات، وقسم للقسطرة، و27 سرير رعاية مركزة، و10 حضانات للأطفال.

6- يشمل كافة التخصصات الطبية.

7- يضم المستشفى أقسام للعمليات، والعناية المركزة، والأشعة، والمعامل، والنساء والتوليد، والحضانات (٧ مبتسرين – ٨ حديثي الولادة)، والعلاج الطبيعى.

8- قسم الخدمات بالمستشفى يضم مغسلة، وتعقيم مركزي، ومطبخ، ومخازن، وورش، وصيدلية مركزية، وخدمات العاملين.

9- قسم الإدارة يضم إدارة طبية، وإدارة مالية، وإدارة عليا، وقاعات اجتماعات.