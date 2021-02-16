بتكلفة مليار جنيه.. 9 معلومات عن مستشفى إسنا التخصصي الذي افتتحه الرئيس

مصراوي Masrawy
02:23 م الثلاثاء 16 فبراير 2021
الأقصر- محمد محروس:
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عددًا من المستشفيات عبر الفيديو كونفرانس بمحافظات الجمهورية، من بينها مستشفى إسنا التخصصي الجديد بمحافظة الأقصر.
وينشر "مصراوي 9 معلومات عن المستشفى الجديد:
1- يخدم 450 ألف مواطن، وجرى إنشاؤه وفقًا للمعايير العالمية والأكواد الدولية.
2- بلغت التكلفة الإجمالية للإنشاء ١.٠٣٣ مليار جنيه.
3- يتكون من مبنى أرضي و6 أدوار متكررة.
4- يضم 155 سرير إقامة، و15 عيادة خارجية، و5 معامل، وقسم للأشعة، وصيدلية.
5- به 4 غرف عمليات، وقسم للقسطرة، و27 سرير رعاية مركزة، و10 حضانات للأطفال.
6- يشمل كافة التخصصات الطبية.
7- يضم المستشفى أقسام للعمليات، والعناية المركزة، والأشعة، والمعامل، والنساء والتوليد، والحضانات (٧ مبتسرين – ٨ حديثي الولادة)، والعلاج الطبيعى.
8- قسم الخدمات بالمستشفى يضم مغسلة، وتعقيم مركزي، ومطبخ، ومخازن، وورش، وصيدلية مركزية، وخدمات العاملين.
9- قسم الإدارة يضم إدارة طبية، وإدارة مالية، وإدارة عليا، وقاعات اجتماعات.