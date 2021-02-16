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بالصور.. شاطئ بورسعيد بلا مواطنين في أول أيام موجة الطقس السيئ

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بالصور.. شاطئ بورسعيد بلا مواطنين في أول أيام موجة الطقس السيئ بالصور.. شاطئ بورسعيد بلا مواطنين في أول أيام موجة الطقس السيئ

مصراوي Masrawy

02:10 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

غاب المواطنين اليوم الثلاثاء، عن شاطئ محافظة بورسعيد، بالتزامن مع حالة الطقس غير المستقر، والتي تمثلت في انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح متوسطة، وبدت السماء ملبدة بالغيوم.

ورفعت الأجهزة التنفيذية وأحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد حالة الاستعداد إلى القصوى لمواجهة تداعيات سقوط الأمطار، وسحب تجمعات المياه من الشوارع.

فيما انتظمت حركة عبور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس وسجلت 22 سفينة، وتواصل السفن عمليات الشحن والتفريغ في مينائي شرق وغرب بورسعيد بصورة طبيعية، في الوقت الذي انتظمت حركة المعديات بين ضفتي قناة السويس ويعمل كوبري النصر العائم طبقًا لمواعيده المحددة المرتبطة بحركة عبور السفن بالقناة.

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