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وصلت 30 عقدة.. إغلاق موانئ السويس بسبب نشاط الرياح

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وصلت 30 عقدة.. إغلاق موانئ السويس بسبب نشاط الرياح وصلت 30 عقدة.. إغلاق موانئ السويس بسبب نشاط الرياح

مصراوي Masrawy

01:57 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

السويس- حسام الدين أحمد:

قررت غرفة عمليات هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق مينائي السويس والزيتيات أمام الحركة الملاحية اليوم الثلاثاء، لسوء الأحوال الجوية وخطورة ذلك على العائمات البحرية.

وقالت مصادر ملاحية إن سرعة الرياح بلغت 30 عقدة واتجاهها شمالية غربية، بينما سجلت الأمواج ما بين 4 إلى 6 أمتار وحالة البحر مضطربة، وجرى إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وأعلنت الهيئة اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

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