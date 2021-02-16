10 صور ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر ومحمد البدري:

ضربت موجة من الطقس السيئ سواحل الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مصحوبة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ورصدت عدسة "مصراوي" آثار موجة الطقس على كورنيش الإسكندرية، بمنطقة وسط المدينة، إذ لم تؤثر الأمطار والعواصف على حركة المرور أو الملاحة البحرية.

كانت محافظ الإسكندرية، أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

وأهابت أجهزة المحافظة بالمواطنين توخي الحذر، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.