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افتتحه الرئيس.. تعرف على إمكانيات مستشفى أبو تيج النموذجي بأسيوط- صور

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افتتحه الرئيس.. تعرف على إمكانيات مستشفى أبو تيج النموذجي بأسيوط- صور افتتحه الرئيس.. تعرف على إمكانيات مستشفى أبو تيج النموذجي بأسيوط- صور

مصراوي Masrawy

01:48 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

أسيوطـ محمود عجمي:

افتتح الرئيس عبدالفتاح ، اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو كونفرانس، مستشفى أبوتيج النموذجي في أسيوط، بعد تطويره بتكلفة 277 مليون جنيه، بخلاف التجهيزات والمعدات الطبية.

ويقع المستشفى على مساحة 8200 متر مربع ويخدم 650 ألف نسمة، وجرى إحلاله بالكامل وتشغيله ودخوله الخدمة، ليكون أول مستشفى عزل في محافظة أسيوط، منذ بداية جائحة كورونا، واستقبل مئات المصابين خلال الجائحة ولازال يواصل استقبال المصابين.

يتكون المستشفى من 5 مبان هي "الرئيسي، ومدرسة التمريض، وغرفة المشرحة، وغرفة حفظ النفايات، وغرفة طلمبات المياه"، ويتكون من 5 طوابق ويضم 13 قسمًا داخليًا هي "الاستقبال العام، والجراحة، والعظام، والمسالك، والأنف والأذن، والباطنة، والأطفال، والقلب، والصدرية، والأسنان، والأشعة، والتحاليل، وبنك الدم".

ويضم المستشفى 113 سرير داخلي، و42 سرير كلى صناعي، و18 سرير عناية، و18 حضانات مبتسرين، و9 سرير عزل، و11 سرير استقبال، فضلًا عن غرف العمليات الكبرى والصغرى والصيدليات ومخازن الأدوية ومنظومة الاكسجين.

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