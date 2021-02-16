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نشاط ملحوظ للرياح وسقوط أمطار خفيفة على السويس- صور

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نشاط ملحوظ للرياح وسقوط أمطار خفيفة على السويس- صور نشاط ملحوظ للرياح وسقوط أمطار خفيفة على السويس- صور

مصراوي Masrawy

01:43 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

السويس- حسام الدين أحمد:

تعرضت محافظة السويس اليوم الثلاثاء، لسقوط أمطار خفيفة مع نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للأتربة، وجرى رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ.

وبدأت الساعات الأولى من اليوم، بطقس مشمش لكن سرعان ما اختفت الشمس وراء الغيوم المحملة بالمياه لاسيما بالمناطق الصحراوية على أطراف السويس.

وقال مصدر مسؤول بمحطة الرصد الجوي في السويس، إن حالة من عدم الاستقرار بدأت مع الثانية والنصف ظهرا، وتراوحت سرعة الرياح بين 14 إلى 16 عقدة بحرية، تصل إلى 18 عقدة، بينما لم يتجاوز ارتفاع الأمواج المتر والنصف.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية أنه من المنتظر سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مع غروب شمس اليوم الثلاثاء، ولم تتأثر حركة الملاحة في موانئ السويس بالتقلبات الجوية، وانتظم معدل تداول البضائع على الأرصفة.

ولم تؤثر موجة الطقس البارد على حركة العمل في المصانع والشركات بالمناطق الصناعية، أو بالمديريات والمصالح الحكومية، كما سارت حركة البيع والشراء في الأسواق بشكل طبيعي داخل سوق الأنصاري بالأربعين، والأسواق المجمعة في الأحياء.

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