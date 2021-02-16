أخبار عاجلة

أيصحح بايدن أخطاء أوباما في سوريا.. "قيصر "2 آت -
رمــز العـدالـة..!! -
شاهد.. مقطع تأثر "السديس" خلال إمامته لصلاة العشاء بالحرم المكي -
في الملعب المعلق بـ"حشر جازان".. مارِس كرة القدم فوق سحابة من الضباب -
"بايدن" يعلن تكساس منطقة "كارثة كبرى" والملايين يفقدون الخدمات الأساسية -
مساعدو بايدن يواصلون العمل لإعادة فتح المدارس في أبريل المقبل -
حزب إسكتلندي يطلق حملة دعمًا للاستقلال عن بريطانيا -
كانت في مهمة إنقاذ.. كشف ملابسات تحطم طائرة عسكرية بنيجيريا -
"صحة جدة": يحقُّ للمريض المطالبة بمترجم وسؤال الممارس "هل غسلتَ يديك"؟ -
تضارب البيانات الصادرة حول محاولة اغتيال وزير داخلية "الوفاق" الليبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مدارس دمياط تستعد لإجراء امتحانات النقل

Print
مدارس دمياط تستعد لإجراء امتحانات النقل مدارس دمياط تستعد لإجراء امتحانات النقل

مصراوي Masrawy

01:37 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:
عقد عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية بحضور عبدالرازق الزيني، وكيل المديرية، لمناقشة استعدادات المديرية لعقد امتحانات النصف الأول وبحث استعدادات المدارس لبداية النصف الثاني من العام الدراسي.
وأضاف عثمان، خلال الاجتماع، أنه وجه بتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية للمتابعة مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وتشكيل غرفة عمليات خاصة بالامتحانات.
وطالب وكيل الوزارة، مديري الإدارات بتكليف الموجهين بوضع الامتحان، مع ضرورة تقسيم المدارس إلى قطاعات، وعدم توحيد الامتحان على مستوى الإدارة.
وشدد على الالتزام بمواصفات ورقة الامتحانات التي أقرتها الوزارة في ظل الظروف الاستثنائية، ومراعاة الامتحان وكذا الامتحان الاحتياطي.
ووجه وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، بضرورة مراعاة تحقيق التباعد بين الطلاب في اللجان، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وقياس درجات الحرارة للطلاب والعاملين، وإلزام الجميع بارتداء الكمامة أثناء التواجد داخل المدرسة لأداء الامتحانات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

​رئيس مجلس الشيوخ: مستعدون لتقديم كل الدعم للقضاء المصري

​رئيس مجلس الشيوخ: مستعدون لتقديم كل الدعم للقضاء المصري

وزيرة الصحة: 100 مليون جرعة من لقاح كورونا تصل مصر قبل نهاية 2021

وزيرة الصحة: 100 مليون جرعة من لقاح كورونا تصل مصر قبل نهاية 2021

"الوزراء": تخصيص حساب لتلقي تبرعات مشروع تطوير القرى المصرية

"الوزراء": تخصيص حساب لتلقي تبرعات مشروع تطوير القرى المصرية

شبكة عيون الإخبارية