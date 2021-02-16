مدارس دمياط تستعد لإجراء امتحانات النقل

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دمياط- محمد إبراهيم:

عقد عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية بحضور عبدالرازق الزيني، وكيل المديرية، لمناقشة استعدادات المديرية لعقد امتحانات النصف الأول وبحث استعدادات المدارس لبداية النصف الثاني من العام الدراسي.

وأضاف عثمان، خلال الاجتماع، أنه وجه بتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية للمتابعة مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وتشكيل غرفة عمليات خاصة بالامتحانات.

وطالب وكيل الوزارة، مديري الإدارات بتكليف الموجهين بوضع الامتحان، مع ضرورة تقسيم المدارس إلى قطاعات، وعدم توحيد الامتحان على مستوى الإدارة.

وشدد على الالتزام بمواصفات ورقة الامتحانات التي أقرتها الوزارة في ظل الظروف الاستثنائية، ومراعاة الامتحان وكذا الامتحان الاحتياطي.

ووجه وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، بضرورة مراعاة تحقيق التباعد بين الطلاب في اللجان، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وقياس درجات الحرارة للطلاب والعاملين، وإلزام الجميع بارتداء الكمامة أثناء التواجد داخل المدرسة لأداء الامتحانات.