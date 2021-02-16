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إجراء المقابلات لوظائف القيادات الإشرافية بمنطقة الأقصر الأزهرية

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إجراء المقابلات لوظائف القيادات الإشرافية بمنطقة الأقصر الأزهرية إجراء المقابلات لوظائف القيادات الإشرافية بمنطقة الأقصر الأزهرية

مصراوي Masrawy

01:35 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

الأقصر– محمد محروس:

أجرت منطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الثلاثاء، المقابلات الشخصية لشغل الوظائف الإشرافية التي جرى الإعلان عنها بديوان عام المنطقة، بشارع خالد بن الوليد بمدينة الأقصر، وهي موجه "لغة فرنسية- لغة إنجليزية- رياضيات - علوم".

وقال الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، إن عملية المقابلات تجري بشفافية عبر لجنة مكونة من رئيس المنطقة والوكيل الثقافي وعضوين من قطاع المعاهد الأزهرية ومديري التعليم الثانوي والإعدادي والابتدائي والشئون القانونية والتنسيق.

وأضاف "إبراهيم" أنه من المقرر استئناف المقابلات غدًا الأربعاء للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية (مدير إدارة- موجه شرعي- شيخ معهد) مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وجرى توثيق وتسجيل المقابلات ووضعها على أسطوانات مدمجة لتسليمها إلى رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

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