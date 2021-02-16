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السجن 5 أعوام لـ 5 من أعضاء جماعة الإخوان بالشرقية

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السجن 5 أعوام لـ 5 من أعضاء جماعة الإخوان بالشرقية السجن 5 أعوام لـ 5 من أعضاء جماعة الإخوان بالشرقية

مصراوي Masrawy

01:34 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

الشرقية- فاطمة الديب:

أصدرت محكمة جنح إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل، رئيس المحكمة، حكمها على 5 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن 5 سنوات؛ لعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة، والتجمهر والتظاهر.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، ألقت القبض على 5 أشخاص لاتهامهم بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة، وبإحالتهم إلى محكمة جنح الإرهاب أصدرت حكمها المتقدم.

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