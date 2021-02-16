لرئاسة لجان الثانوية العامة.. إجراء مقابلات لـ 818 متقدمًا في الإسكندرية

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الإسكندرية– محمد عامر:

واصلت لجنة اختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إجراء المقابلات الشخصية، بمدرسة نبوية موسى الثانوية بإدارة وسط التعليمية لليوم الثاني على التوالي.

وقال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن لجنة اختيار رؤساء لجان الثانوية أجرت مقابلات لـ 818 شخصًا حتى الآن، مشيرًا إلى استمرار أعمال اللجنة حتى الخميس المقبل.

ويتوزع المتقدمون بواقع "176 بإدارة وسط، و6 بإدارة الجمرك، و55 بشرق، و109 بالمنتزه، و26 بغرب، و102 بالعامرية، و122 ببرج العرب، و206 بالعجمي، و16 بمطروح".

وأشار سعد، إلى أن المديرية تهدف إلى توفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وسبل الراحة للمراقبين.