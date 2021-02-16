مصرع عامل انهار عليه منزل في أسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوط- محمود عجمي:

لقي عامل مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر انهيار منزل عليه أثناء هدمه في قرية الحمام بأبنوب في محافظة أسيوط، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، بورود بلاغ من أهالي قرية الحمام بانهيار منزل وسقوط حالة وفاة.

بالانتقال والمعاينة تبين انهيار منزل قديم مكون من طابقين أثناء هدمه ملك المواطن "قمح. م. أ"، ما أسفر عن مصرع " محمد. ك.م" ٤٣ عامًا عامل، أثناء أعمال الهدم.

جرى استخراج الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى أبنوب تحت تصرف النيابة.