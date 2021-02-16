بالصور.. طقس سيئ يضرب محافظة جنوب سيناء

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مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

تعرضت محافظة جنوب سيناء اليوم الثلاثاء، لموجة من الطقس السيئ، تمثلت في انخفاض درجات الحرارة، ونشاط سرعة الرياح، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى بكافة المدن.

ووجه محافظ جنوب سيناء رؤساء المدن بالتواجد في الشوارع، والدفع بالمعدات في حالة تساقط الأمطار.

على جانب أخر أعلن ميناء الصيد البحري بمدينة الطور، حالة الطوارئ القصوى بداية من اليوم حتى الخميس المقبل، بسبب سرعة الرياح وارتفاع حركة أمواج البحر، ما قد يعرض مراكب الصيد المتواجدة بالميناء والتي تسرح داخل البحر للخطر.