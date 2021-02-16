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رياح شديدة وسماء ملبدة بالغيوم.. الطقس السيء يضرب محافظة سوهاج- صور

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رياح شديدة وسماء ملبدة بالغيوم.. الطقس السيء يضرب محافظة سوهاج- صور رياح شديدة وسماء ملبدة بالغيوم.. الطقس السيء يضرب محافظة سوهاج- صور

مصراوي Masrawy

12:47 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

سوهاج– عمار عبدالواحد:

تعرضت محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، لموجة من الطقس السيئ وانخفاض في درجة الحرارة صاحبها رياح وصقيع وغيوم، بكافة مدن المحافظة.

ورفعت المحافظة الاستعداد القصوى تحسبًا لسقوط أمطار، كما حذرت السائقين من القيادة السريعة للمركبات تجنبًا لوقوع أي .

وأعلنت الوحدات المحلية التابع لها قرى متاخمة للجبال مثل دار السلام، طما، ساقلته، أخميم حالة الطوارئ تحسبًا لسقوط الأمطار.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، رفع درجة الاستعدادات القصوى والطوارئ لمواجهة الطقس السيئ واحتمالية سقوط أمطار، كما أعلنت جاهزية سيارات الكسح والنافورى والفاكيوم ومضخات نزح المياه والسيارات المدمجة، ومولدات الكهرباء المتحركة، للتعامل الفوري مع أي تراكمات للمياه على الطرق.

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