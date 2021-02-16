تشكيل لجان متخصصة لمواجهة الأمطار بدمياط الجديدة- صور

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

أجرى المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، جولة تفقدية يرافقه نواب رئيس الجهاز ومديرو الإدارات المعنية، لمتابعة محطات رفع الصرف الصحي بالمدينة، للتأكد من استعدادها وجاهزيتها لمواجهة الأمطار.

وأوضح رئيس الجهاز، وفق بيان اليوم الثلاثاء، أنه جرى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة أعمال الصيانة للمحطات والمعدات، بالإضافة إلى تجهيز وصيانة مولدات الكهرباء اللازمة لعمل تلك المحطات، والمراجعة الفنية للطلمبات الغاطسة وتطهير البيارات والمجمعات.

وشدد على تطهير بالوعات الأمطار وتجهيز سيارات ومركبات شفط وكسح مياه الأمطار، بعد رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى.