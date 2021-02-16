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مياه سوهاج تعلن استعداداتها لمواجهة الطقس السيئ

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مياه سوهاج تعلن استعداداتها لمواجهة الطقس السيئ مياه سوهاج تعلن استعداداتها لمواجهة الطقس السيئ

مصراوي Masrawy

12:33 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اليوم الثلاثاء، رفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الطقس السيئ واحتمالية سقوط أمطار، وعواصف ترابية.

وأوضح المهندس محمد بدري دين رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات وفرق متابعة ميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة أي طوارئ قد تتعرض لها محافظة سوهاج.

وشدد رئيس الشركة، على قطاع المعامل والجودة بالشركة بضرورة متابعة مآخذ محطات مياه الشرب ورفع عينات مياه على مدار الساعة للتأكد من مطابقة مياه المأخذ للمواصفات القياسية لمياه الشرب.

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