خرجتا للتنزه.. تفاصيل اختفاء طالبتين 48 ساعة بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

كشفت أجهزة الأمن بمحافظة الشرقية، حقيقة ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن واقعة تغيب الطفلتين "ش.ع.م" و"أية.ج" طالبتين بالمرحلة الثانوية عن المنزل.

وأكدت التحريات عدم تقدم أسرتي الفتاتين ببلاغ بالواقعة، وأنه جرى التواصل مع الأسرة وأكدتا انتظارهما عودة الفتاتين ولم يتهما أحد بالتسبب في اختفاء الطفلتين.

وأشار ولي أمر إحدى الطفلتين أنها أخذت منه مبلغ من المال وغادرت، وتبين أن الفتاتين خرجتا للتنزه وعادتا صباح اليوم، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة، وكذا تسليم المتغيبات لأسرهن.