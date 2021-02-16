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بالصور.. محافظ سوهاج يسلم 25 قرضًا لأصحاب المشروعات الصغيرة

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بالصور.. محافظ سوهاج يسلم 25 قرضًا لأصحاب المشروعات الصغيرة بالصور.. محافظ سوهاج يسلم 25 قرضًا لأصحاب المشروعات الصغيرة

مصراوي Masrawy

12:04 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

سوهاج- عمار عبدالواحد:

سلم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، 25 شيك "قرض حسن" لمحدودي الدخل وأصحاب المهن الحرفية، والمشروعات الصغيرة، بالتعاون مع جمعية الأورمان، وبنك القاهرة، والتضامن الاجتماعي، بحضور محمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ويسري شلقامي مدير مشروعات الأورمان بسوهاج، وزهر الدين سيد أحمد مدير بنك القاهرة بسوهاج.

وأوضح "الفقي" أن قيمة كل شيك 7 آلاف جنيه، بإجمالي مبلغ 175 ألف جنيه، معربًا عن تقديره لمجهودات جمعية الأورمان، وبنك القاهرة والقائمين عليهم، داعيًا منظمات المجتمع المدني للمشاركة الإيجابية في الأنشطة والخدمات التي تقدمها المحافظة والحكومة للمواطنين.

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