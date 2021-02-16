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حبس راعي أغنام متهم بقتل مزارع في أبو حماد بالشرقية

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حبس راعي أغنام متهم بقتل مزارع في أبو حماد بالشرقية حبس راعي أغنام متهم بقتل مزارع في أبو حماد بالشرقية

مصراوي Masrawy

11:43 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

الشرقية- فاطمة الديب:

أمرت النيابة العامة بمدينة أبوحماد بالشرقية، اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد حماد، مدير النيابة، بحبس راعي أغنام 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل مزارع بطعنة نافذة بسبب مشادة بينهما بإحدى العزب التابعة لقرية "الخيس" بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي، بوصول مزارع، 35 عامًا، مُقيم بإحدى العزب التابعة لقرية "الخيس" بأبو حماد، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر.

وتبين من التحريات الأولية نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وراعي أغنام، بعدما ترك الأخير أغنامه تأكل من أرض المجني عليه، تطورت إلى مشاجرة أقدم على إثرها المتهم على طعن المجني عليه ما تسبب في مقتله.

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