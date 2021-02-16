بمشاركة 6 دول.. الجامعة اليابانية تعيد تأهيل مبنى "قرداحي" بالإسكندرية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

أعلن الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بدء تنفيذ مشروع إعادة تأهيل المباني التراثية في الإسكندرية.

وقال رئيس الجامعة اليابانية، في بيان صادر عن الجامعة، اليوم الثلاثاء، إن المشروع الذي يبدأ بتأهيل مبنى "قرداحي" ممول جزئيًا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الجوهري، أن المشروع تشارك فيه 6 فرق بحثية من دول" إيطاليا، إسبانيا، قبرص، الأردن، فلسطين، لبنان، مصر"، مشيرًا إلى أنه سيجري استخدام تكنولوجيا المعلومات لإعادة تأهيل المباني ذات الطابع التراثي.

وبدوره أكد الدكتور أمين شكري، أستاذ هندسة وعلوم الحاسب بالجامعة المصرية اليابانية والباحث الرئيسي للمشروع، على أهمية تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني التراثية والمباني العامة وأهمية اعتماد حلول تعتمد على تكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن مبنى "قرداحي" المجاور لدار أوبرا الإسكندرية "مسرح سيد درويش" جرى بناءه أوائل القرن العشرين على يد الثري "قرداحي"، ومسجل ضمن مجلد التراث، نظراَ لطرازه المعماري المتميز.