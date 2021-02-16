زراعة البحيرة: زيادة المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام

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مصراوي Masrawy

البحيرة- أحمد نصرة:

أعلنت مديرية الزراعة في البحيرة، اليوم الثلاثاء، أن المساحة المنزرعة بالقمح في البحيرة هذا الموسم بلغت 380 ألفًا و 591 فدانًا بزيادة 13 ألفًا و296 فدانًا عن الموسم الماضي.

وقال المهندس محمد الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إنه يجري متابعة المحصول عبر لجان متخصصة مشكلة من إدارة الإرشاد الزراعي، وإدارة المكافحة الحقلية، بالإضافة إلى اللجان المشكلة من الإدارات الزراعية لمتابعة مساحات القمح ذات الأصناف المبكرة مع طرد السنابل.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المناخ الحالي من ناحية درجات الحرارة يعد مثاليًا لإنتاجية القمح لإتمام واكتمال عملية الطرد للسنابل وامتلاء الحبوب دون تعرضها إلى موجات ارتفاع فى درجات الحرارة بصورة مفاجئة لإتمام عملية النضج والحصول على محصول مبشر من هذه المساحات.

وأكد أنه جرى عمل برامج إرشادية للمزارعين بمختلف مراكز المحافظة حول طرق الرى والتسميد للمحصول، والفحص المستمر لاكتشاف أية إصابة تؤثر على إنتاج المحصول لعلاجها، مشيرًا إلى أن هناك تكليفات لجميع الإدارات الزراعية، بالمتابعة الدورية حول توزيع الأسمدة والصرف على رأس الأرض لمن يزرع الأرض فعليًا.