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غرفة عمليات لمواجهة الطقس السيئ في بورسعيد

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غرفة عمليات لمواجهة الطقس السيئ في بورسعيد غرفة عمليات لمواجهة الطقس السيئ في بورسعيد

مصراوي Masrawy

11:30 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:
ترأس اللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، غرفة عمليات المحافظة، لمتابعة حالة الطقس غير المستقر في ضوء توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لحالة من الطقس السيئ.
ووجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد برفع درجة الاستعداد بغرف العمليات الفرعية بالأحياء ومدينة بورفؤاد، على أن يتواجد بغرفة عمليات المحافظة ممثلين عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمصرية للاتصالات، ومرفق الإسعاف، وشركات الغاز، والكهرباء، والغاز الطبيعي، ومديريات التضامن الاجتماعي، والتموين، لمجابهة واحتواء الأحداث الطارئة والتعامل معها.

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