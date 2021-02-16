طوارئ مركزية وغرف عمليات بكهرباء جنوب سيناء لمواجهة الطقس السيئ

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلن قطاع شركة كهرباء القناة بجنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة عدم الاستقرار واحتمال سقوط أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة.

وقال المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة القناة وسيناء لتوزيع الكهرباء، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسة وأخرى فرعية بكل قطاع.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة القناة وسيناء لتوزيع الكهرباء، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أنه جرى تشكيل فرق طوارئ مركزية، وفرق طوارئ بكل قطاع وهندسة، وتزويدها بكافة المهمات للتعامل الفوري والسريع في حالة حدوث أي طوارئ.

وأوضح أنه جرى التأكيد على أعضاء الفرق بارتداء مهمات السلامة والصحة المهنية واتباع الإجراءات الاحترازية خلال التعامل مع الأعطال حرصًا على سلامتهم.

وتعرضت محافظة جنوب سيناء اليوم الثلاثاء لرياح شديدة مع انخفاض في درجات الحرارة.