أخبار عاجلة

غدًا.. وزير الري يزور بورسعيد لمتابعة تأهيل ترعة "التينة" ومحطات التحلية -
صور.. إحباط محاولة تهريب ألفي قطعة ملابس في ميناء نويبع البحري -
المبعوث الأممي لليبيا يعقد سلسلة اجتماعات مع عدة مسؤولين ليبيين -
​حجب إشارات الموبايل أثناء لجان الثانوية ضمن أهداف "الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا" -
شرطة المدينة المنورة: القبض على (5) مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية بعدد من مناطق المملكة -
سقوط 4 صواريخ "كاتيوشا" داخل قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين العراقية -
"أسسها عشماوي".. تفاصيل إحالة 5 متهمين في قضية خلية "كتائب الفرقان" -
ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري -
أول تعليق من "الطيران" بعد قرار الكويت بمنع دخول غير الكويتيين للبلاد -
أول تعليق من علاء مبارك على قرار "استرداد الأموال" بالتسوية مع والد زوجته "مجدي راسخ" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ أسيوط يناقش تطوير المجازر الآلية الجديدة

Print
محافظ أسيوط يناقش تطوير المجازر الآلية الجديدة محافظ أسيوط يناقش تطوير المجازر الآلية الجديدة

مصراوي Masrawy

11:13 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

أسيوطـ محمود عجمي:
ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، سبل تطوير المجازر بمختلف أنواعها بمراكز وأحياء المحافظة وتحديثها، للقضاء على الذبح خارج المجازر.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ أسيوط، مع اللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مدينة أسيوط، والمهندس جورج زكي استشاري المجازر بالمحافظة، والمهندس عمرو عبدالحميد مندوب وزارة الإنتاج الحربي.
واستعرض المحافظ بعض مشروعات المجازر الآلية الجديدة التي جرى إنشائها بالمحافظة ومنها مجزر عرب العوامر والقوصية ومنقباد بمدينة أسيوط، مشيرًا إلى التوسع في المجازر الجديدة وتدريب العاملين بها وتوفير لحوم حمراء آمنة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعود بالزمن 450 سنة.. تفاصيل ظاهرة فلكية تظهر في سماء مصر الليلة

تعود بالزمن 450 سنة.. تفاصيل ظاهرة فلكية تظهر في سماء مصر الليلة

​قبل أسبوع من انتهائها.. خبراء: نسب إشغالات "شتي في مصر" تتخطى 50%

​قبل أسبوع من انتهائها.. خبراء: نسب إشغالات "شتي في مصر" تتخطى 50%

ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري

ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

شبكة عيون الإخبارية