محافظ أسيوط يناقش تطوير المجازر الآلية الجديدة

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مصراوي Masrawy

أسيوطـ محمود عجمي:

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، سبل تطوير المجازر بمختلف أنواعها بمراكز وأحياء المحافظة وتحديثها، للقضاء على الذبح خارج المجازر.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ أسيوط، مع اللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مدينة أسيوط، والمهندس جورج زكي استشاري المجازر بالمحافظة، والمهندس عمرو عبدالحميد مندوب وزارة الإنتاج الحربي.

واستعرض المحافظ بعض مشروعات المجازر الآلية الجديدة التي جرى إنشائها بالمحافظة ومنها مجزر عرب العوامر والقوصية ومنقباد بمدينة أسيوط، مشيرًا إلى التوسع في المجازر الجديدة وتدريب العاملين بها وتوفير لحوم حمراء آمنة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.