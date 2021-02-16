أخبار عاجلة

غدًا.. وزير الري يزور بورسعيد لمتابعة تأهيل ترعة "التينة" ومحطات التحلية -
صور.. إحباط محاولة تهريب ألفي قطعة ملابس في ميناء نويبع البحري -
المبعوث الأممي لليبيا يعقد سلسلة اجتماعات مع عدة مسؤولين ليبيين -
​حجب إشارات الموبايل أثناء لجان الثانوية ضمن أهداف "الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا" -
شرطة المدينة المنورة: القبض على (5) مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية بعدد من مناطق المملكة -
سقوط 4 صواريخ "كاتيوشا" داخل قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين العراقية -
"أسسها عشماوي".. تفاصيل إحالة 5 متهمين في قضية خلية "كتائب الفرقان" -
ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري -
أول تعليق من "الطيران" بعد قرار الكويت بمنع دخول غير الكويتيين للبلاد -
أول تعليق من علاء مبارك على قرار "استرداد الأموال" بالتسوية مع والد زوجته "مجدي راسخ" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

عمال النظافة يشاركون في كسح مياه الأمطار بالإسكندرية- صور

Print
عمال النظافة يشاركون في كسح مياه الأمطار بالإسكندرية- صور عمال النظافة يشاركون في كسح مياه الأمطار بالإسكندرية- صور

مصراوي Masrawy

10:50 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

شارك عمال النظافة في جهود كسح تراكمات مياه الأمطار من شوارع وميادين الإسكندرية، تزامنًا مع موجة الطقس السيئ التي تضرب المدينة الساحلية.

وقال أحمد شحاته، مدير المركز الإعلامي لشركة نهضة - المسئولة عن أعمال النظافة بالإسكندرية، إن المئات من عمال النظافة يقومون باستخدام المقشات في كسح مياه الأمطار، وإيصالها إلى أقرب بالوعة صرف صحي.

كانت موجة من الطقس السيئ ضربت سواحل الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، يصاحبها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري

ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

شبكة عيون الإخبارية