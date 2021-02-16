عمال النظافة يشاركون في كسح مياه الأمطار بالإسكندرية- صور

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الإسكندرية– محمد عامر:

شارك عمال النظافة في جهود كسح تراكمات مياه الأمطار من شوارع وميادين الإسكندرية، تزامنًا مع موجة الطقس السيئ التي تضرب المدينة الساحلية.

وقال أحمد شحاته، مدير المركز الإعلامي لشركة نهضة مصر- المسئولة عن أعمال النظافة بالإسكندرية، إن المئات من عمال النظافة يقومون باستخدام المقشات في كسح مياه الأمطار، وإيصالها إلى أقرب بالوعة صرف صحي.

كانت موجة من الطقس السيئ ضربت سواحل الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، يصاحبها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.