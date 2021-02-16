بالصور.. محافظ الغربية يفتتح ملعبين لكرة القدم بقطور ودماط

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مصراوي Masrawy

الغربية- مروة شاهين:

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، ملعبين لكرة القدم بمدينة قطور، بحضور أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، وهاني مصطفى رئيس المدينة.

وبدأ المحافظ جولته بافتتاح ملعب نجيل صناعي بمركز شباب قطور والذي جرى تجديده من خلال إحلال وتجديد النجيل الصناعي، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة.

وتابع "رحمي" جولته بافتتاح ملعب مركز شباب قرية دماط، والذي جرى إحلاله وتجديده من خلال وزارة الشباب والرياضة بتكلفة إجمالية ٨٨٧ ألف جنيه لخدمة أبناء القرية.