أخبار عاجلة

غدًا.. وزير الري يزور بورسعيد لمتابعة تأهيل ترعة "التينة" ومحطات التحلية -
صور.. إحباط محاولة تهريب ألفي قطعة ملابس في ميناء نويبع البحري -
المبعوث الأممي لليبيا يعقد سلسلة اجتماعات مع عدة مسؤولين ليبيين -
​حجب إشارات الموبايل أثناء لجان الثانوية ضمن أهداف "الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا" -
شرطة المدينة المنورة: القبض على (5) مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية بعدد من مناطق المملكة -
سقوط 4 صواريخ "كاتيوشا" داخل قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين العراقية -
"أسسها عشماوي".. تفاصيل إحالة 5 متهمين في قضية خلية "كتائب الفرقان" -
ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري -
أول تعليق من "الطيران" بعد قرار الكويت بمنع دخول غير الكويتيين للبلاد -
أول تعليق من علاء مبارك على قرار "استرداد الأموال" بالتسوية مع والد زوجته "مجدي راسخ" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"صرف صحي الإسكندرية": لا تراكمات لمياه الأمطار

Print
"صرف صحي الإسكندرية": لا تراكمات لمياه الأمطار "صرف صحي الإسكندرية": لا تراكمات لمياه الأمطار

مصراوي Masrawy

10:32 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

الإسكندرية– محمد عامر:
أجرى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية، لمتابعة جهود كسح مياه الأمطار بطريق الكورنيش والشوارع الرئيسية، لضمان استمرار حركة المرور.
وشملت الجولة عدة مناطق منها كباري "كليوباترا، سيدي جابر، سابا باشا، المندرة" و"شارع مصطفى كامل، ونفق محمد نجيب، وشارع الإقبال، ومنطقة المنشية".
وقال رئيس الشركة، إن كافة المناطق الساخنة لم تشهد تراكمات لمياه الأمطار حتى الآن، لافتًا إلى أن الأمطار تتراوح بين متوسطة وغزيرة.
وأضاف نافع، أنه جرى الدفع بـ 180 سيارة شفط، لكسح تراكمات مياه الأمطار بالشوارع، بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة للخدمات البيئية والنظافة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري

ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

شبكة عيون الإخبارية