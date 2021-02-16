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رياح سريعة وتراجع حركة الصيد ببوغاز العزبة في دمياط

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رياح سريعة وتراجع حركة الصيد ببوغاز العزبة في دمياط رياح سريعة وتراجع حركة الصيد ببوغاز العزبة في دمياط

مصراوي Masrawy

10:26 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:
شهدت محافظة دمياط، صباح اليوم الثلاثاء، هبوب رياح سريعة على مناطق عدة في الإقليم، تزامنًا مع ارتفاع مستوى الأمواج، وتراجع حركة الصيد في بوغاز عزبة البرج وشطا وبحيرة المنزلة.
واستمر العمل داخل هيئة ميناء دمياط، وسط استقرار حركة تداول سفن البضائع والحاويات، والتزام الهيئة باستقبال الوارد على الأرصفة، دون أن تتأثر بسوء الطقس وهبوب الرياح.
ووجهت الدكتورة منال عوض، محافظ الإقليم، في وقت سابق، بتدشين غرفة عمليات بالديوان العام لمواجهة أي مشكلة طارئة قد تحدث، وتلقى البلاغات والشكاوى على مدار الساعة.

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