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أمطار وصقيع.. موجة من الطقس السيئ تضرب محافظة كفر الشيخ- صور

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أمطار وصقيع.. موجة من الطقس السيئ تضرب محافظة كفر الشيخ- صور أمطار وصقيع.. موجة من الطقس السيئ تضرب محافظة كفر الشيخ- صور

مصراوي Masrawy

10:19 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

كفر الشيخ- إسلام عمار:

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار غزيرة، مصحوبة بموجة صقيع ضربت جميع أنحاء مدن وقرى المحافظة.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، رفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة، مع اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر.

وأكد المحافظ، أنه جرى وقف حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس، أمام دخول وخروج القوارب والسفن، نظرًا لارتفاع أمواج البحر المتوسط، عن الحد المسموح به لأعمال الصيد من 4 إلى 6 أمتار.

ودعا محافظ كفر الشيخ الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد، حفاظًا على حياتهم.

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