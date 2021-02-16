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بالصور.. وفود 21 دولة في زيارة لحديقة فريال ببورسعيد

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بالصور.. وفود 21 دولة في زيارة لحديقة فريال ببورسعيد بالصور.. وفود 21 دولة في زيارة لحديقة فريال ببورسعيد

مصراوي Masrawy

10:14 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

زار أعضاء وفود 21 دولة مشاركة بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها الرابعة، اليوم الثلاثاء، حديقة فريال التاريخية بحي الشرق.

وأطلع أعضاء الوفود على تاريخ الحديقة التي شهدت عام 1869 حفل افتتاح قناة السويس، ملتقطين الصور التذكارية مع منصات الاحتفال وهي عبارة عن 3 منصات خضراء.

وتحمل مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم اسم القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ويشارك فيها 21 دولة من مختلف دول العالم يتنافسون في حفظ القرآن الكريم كاملًا بروايتين، والابتهال والإنشاد الديني، والأصوات الحسنة.

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