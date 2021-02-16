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بالصور.. تشميع محال بسوق الأسماك في بورسعيد بسبب المديونيات

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بالصور.. تشميع محال بسوق الأسماك في بورسعيد بسبب المديونيات بالصور.. تشميع محال بسوق الأسماك في بورسعيد بسبب المديونيات

مصراوي Masrawy

10:01 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

شن حي العرب بمحافظة بورسعيد، حملة اليوم الثلاثاء، لإغلاق وتشميع عدد من المحلات بسوق الأسماك الجديد، لعدم سداد المستحقات المالية المتأخرة على أصحابها.

وأشار عادل عبدالفتاح، رئيس الحي، إلى أنه جرى تشكيل لجنة من الإدارات التنفيذية بالحي بالتنسيق مع إدارة السوق والإدارات المعاونة للجنة الحجز الإداري من الشئون القانونية والرخص والمحلات، لتنفيذ قرارات إغلاق المحلات المتأخرة في سداد المديونيات.

وأوضح أن عدد من المحلات التي سبق إغلاقها وتشميعها قد سددت المديونيات المستحقة، وأنه فور سداد أصحاب المحلات المديونيات المتأخرة سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح المحلات المغلقة مرة أخرى.

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