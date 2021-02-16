رغم الأمطار.. انتظام حركة الملاحة بمينائي الإسكندرية والدخيلة

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

أعلن أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، انتظام حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد، لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

كانت موجة من الطقس السيئ ضربت سواحل الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، مصحوبة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.