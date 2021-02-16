أمطار غزيرة ورياح باردة.. موجة الطقس السيئ تضرب الإسكندرية- صور

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

ضربت موجة من الطقس السيئ سواحل الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، مصحوبة بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.