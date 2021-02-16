مصرع طفلة سقطت من الطابق الثاني في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الثلاثاء، متأثرة بإصابتها بنزيف بالصدر والبطن، عقب سقوطها من الطابق الثاني، بساقلته في سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة ساقلته إخطارًا من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول الطفلة "مريم. ع" 3 أعوام وتقيم دائرة المركز جثة هامدة.

وأفاد والدها أنه أثناء لهو ابنته المذكورة أعلى سلم المنزل بالطابق الثاني اختل توازنها وسقطت أرضًا ما نتج عنه وفاتها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.



بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة نزيف بالصدر والبطن، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.