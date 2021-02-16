هطول أمطار على مدن البحيرة وإخلاء الأماكن المنخفضة من السكان- صور

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مصراوي Masrawy

البحيرة- أحمد نصرة:

شهدت عدد من مدن محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متوسطة، وتكاثف للسحب المنخفضة والغيوم، بالتزامن مع موجة الطقس السيء التي تتعرض لها البلاد على مدار اليوم وغدًا.

ونفذت الوحدة المحلية بوادي النطرون عملية إخلاء مؤقت للمواطنين بالمناطق المنخفضة والمنازل القديمة بمنطقة قرية الأمل "عفونة سابقً" بوادي النطرون وجرى نقلهم إلى أماكن للإغاثة، كإجراء احترازي.

كانت محافظة البحيرة أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات جوية، مع الالتزام باستمرار عمل غُرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، على مدار 24 ساعة، لتلقي البلاغات، وإخطار غرفة العمليات المركزية.