بالصور.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بأسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوطـ محمود عجمي:

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل على الطريق الزراعي السريع أمام قرية بوق، بالقوصية في أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود وفيات ومصابين.

أشارت التحريات إلى تصادم سيارة ملاكى رقم "9752 ي م د" مع سيارة ربع نقل رقم "١٢٧٩ ي. س. أ" على الطريق الزراعي السريع بالقوصية، ما أسفر عن وفاة "عبدالرازق. ع. ح" ٥٢ عامًا، "سائق السيارة الربع نقل"، و"حمادة. ف. أ" ٣٢ عامًا مقيمين قرية بوق، وجثة "مجهولة الهوية"، وإصابة "محمود. ن. ع" ٢٠ عامًا، و" فيصل. ج. ف " ٤٠ عامًا، وشخص آخر "مجهول الهوية".

جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى القوصية المركزي، وحُرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.