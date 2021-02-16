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الرئيس يفتتح المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الاسماعيلية

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الرئيس السيسي يفتتح المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الاسماعيلية الرئيس يفتتح المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الاسماعيلية

مصراوي Masrawy

08:52 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

القاهرة - (أ ش أ):
يفتتح الرئيس عبد الفتاح صباح اليوم المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الاسماعيلية، وذلك ضمن عدد من المشروعات سيتم افتتاحها في قطاع الصحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن مجمع الاسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى أنه يعد مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.

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