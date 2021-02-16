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تسريبات تكشف معلومات جديدة عن "آيفون" القابل للطي.. المواصفات وموعد إطلاقه

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تسريبات تكشف معلومات جديدة عن "آيفون" القابل للطي.. المواصفات وموعد إطلاقه تسريبات تكشف معلومات جديدة عن "آيفون" القابل للطي.. المواصفات وموعد إطلاقه
تُطَوره الشركة الأمريكية منذ عام 2017 وستدعمه بقلم ذكي فريد من نوعه

تسريبات تكشف معلومات جديدة عن

كشفت تسريبات صحفية عن معلومات جديدة بشأن هاتف "آيفون" القابل للطي، الذي تجهزه شركة "أبل" الأمريكية.

وأوضحت التسريبات التي نشرها موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، المواصفات التي يُتوقع أن يظهر عليها هاتف "آيفون" القابل للطي، والموعد المتوقع إطلاقه فيه.

ونقل التقرير عن مصادر داخل "أبل"، أن هاتف "آيفون" القابل للطي تُطَوره الشركة الأمريكية منذ عام 2017، وستدعمه بقلم ذكي فريد من نوعه.

كما توقعت المصادر أيضًا أن يتم إطلاق هاتف "آيفون" القابل للطي العام المقبل 2022، وقد يتأخر حتى عام 2023.

وسيشبه هاتف "آيفون" القابل للطي الشكلَ الصدفي، الذي ظهر في هاتف "سامسونج غلاكسي زد فليب".

كما ستبلغ أبعاد هاتف "آيفون" القابل للطي ما بين 7.3 و7.6 بوصة.

وتوقعت المصادر أيضًا أن يكون إطلاق هاتف "آيفون" القابل للطي متزامنًا مع إطلاقها نظارات للواقع الافتراضي المعزز وسيارات ذاتية القيادة، ويمكن أن تخلق تقنيات يمكنها أن تجمع بين تلك الأجهزة مع بعضها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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