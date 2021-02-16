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سقوط صاروخين في مطار أربيل الدولي شمالي العراق وثالث في محيطه

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بغداد - سبوتنيك. وقالت المديرية في بيان، اليوم الاثنين، إن "صاروخين سقطا في مطار أربيل الدولي، بينما سقط ثالث خارج المطار"

© REUTERS / Thaier Al-Sudani

من جهة ثانية تمكنت القوات العراقية، اليوم الاثنين، من تدمير عجلة مفخخة جنوب شرق قضاء أمرلي التابع لمحافظة كركوك، شمالي العراق.

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية: "تنفيذا لتوجيهات المراجع الخاصة بتفعيل الجهد الاستخباري للقضاء على خلايا عصابات "داعش" الإرهابية، تمكنت قوة من الفوج الثاني لواء المشاة الثاني والخمسين فرقة المشاة الرابعة عشرة وقوة من الحشد الشعبي وخلال تنفيذ واجب في سلسلة جبال البتيرة جنوب شرق قضاء امرلي بمحافظة كركوك، حيث تمكنت من العثور على عجلة مفخخة نوع "كورلا" أجرة مخبأة في سلسلة الجبال تم تدميرها موقعيا من قبل القوة المنفذة للواجب".

بدوره نفذ طيران الجيش العراقي، اليوم الاثنين، ضربات نوعية استهدف فيها تنظيم "داعش" الإرهابي في أخطر معاقله شمالي العراق.

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن طيران الجيش وجه خمسة ضربات جوية دقيقة، استهدف فيها عناصر عصابات "داعش" في بحيرة حمرين، بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد.

وكشفت الخلية، وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، طائرات F_16 العراقية تنفذ ضربتين جويتين ضد أهداف منتخبة في سلسلة جبال حمرين، وقد أسفرت عن تدمير أوكار للإرهابيين.

وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي أن القوات الأمنية تواصل ملاحقة بقايا عصابات "داعش" الإرهابية، منوهة إلى مزيد من التفاصيل لاحقاً عن هذه الضربات.

SputnikNews

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