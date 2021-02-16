موعد انطلاق أولى رحلات القطارات الجديدة في كفرالشيخ (صور)

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مصراوي Masrawy

كفرالشيخ- إسلام عمار:



أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، انطلاق الرحلة الأولى من قطار السكة الحديد الجديدة، من محطة قطار بيلا إلى القاهرة.

وأكد المحافظ أن القطار يحمل رقم 1175 قائم من محطة قطار بيلا، متجهًا إلى محطة مصر بالقاهرة، وتبدأ رحلته من الساعة الخامسة والنصف، اليوم الثلاثاء، وينطلق في رحلة الإياب من محطة قطار مصر "القاهرة" الساعة السابعة مساء متجهًا إلى مدينة بيلا، ليقطع 183 كيلو.

وقال محافظ كفر الشيخ إن عدد المحطات التي يرسو بها 18 محطة من بيلا للقاهرة، وتبدأ رحلات القطار من محطة قطار بيلا ، ويرسو في محطات " الكوم الطويل، وسيدي غازي، والمرابعين، وكفر الشيخ ، وسخا، ومحلة موسى، ونشرت، وقلين، والشين، وقطور، وإبشواي، وسجين، ومحلة روح، وقويسنا، وبنها، وشبرا الخيمة، والقاهرة ".

وأضاف أن الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، في زيارته الأخيرة للمحافظة، قرر تيسير قطار روسي جديد من بيلا للقاهرة لتزيد عدد رحلات القطار لرحلتين من المحافظة للقاهرة والعودة بدلاً من رحلة واحدة.